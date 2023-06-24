محافظ أسيوط يناقش استعدادات إطلاق حملة "100 يوم صحة" غدا

أسيوط -هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إطلاق حملة " 100 يوم صحة " غدا الأحد، الموافق 25 يونيو، والتى سيتم تدشينها من العاصمة الإدارية بحضور رئيس الوزراء و وزير الصحة والسكان لتكون نقطة انطلاق لباقى المحافظات، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية بالمجان فى قطاع الصحة والوصول للمواطنين فى أماكن التجمعات والمراكز والأحياء، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة، والدكتورة عفاف نجاح عضو المكتب الفنى لوكيل الوزارة والدكتورة نهى عبد الله مدير عام الرعاية الأساسية ومسئول المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة وحسنى رجب مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة.

وناقش المحافظ خلال اللقاء مواقع تواجد الفرق الثابتة لحملة "100 يوم صحة" والتى ستضم فرق طبية متكاملة وعيادات طبية منتقلة للكشف على جميع الأمراض وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية وفرق التوعية واختيار 4 مواقع رئيسية هى أمام حديقة الفردوس، ومنطقة الممشى السياحى بحى شرق، ومنطقة ميدان المحطة بمدينة أسيوط وبمدينة أبو تيج بالإضافة إلى مواقع الفرق الثابتة بالمراكز والأحياء واماكن التجمعات والوحدات الصحية.

وأكد محافظ أسيوط، دعمه الكامل لحملة "100 يوم صحة"، وتقديم كافة التسهيلات لها لتحقيق أقصى استفادة منها من خلال 43 فرقة طبية على مستوى المحافظة تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين، وذلك طوال أيام الحملة من 25 يونيو وطوال أيام العيد وحتى أول أكتوبر، وتكثيف الدعاية والإعلان عنها بمختلف الوسائل واستهداف أماكن تجمعات المواطنين أمام دور العبادة ومحطات القطار والأتوبيس والمواقف والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشدداً على تجهيز الأطقم الطبية المشاركة فى الفرق الثابتة والمتحركة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة والتى تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتاً إلى متابعته المستمرة والميدانية لفعاليات الحملة بمختلف مواقع العمل وتوجيه رؤساء المراكز والأحياء لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى جاهزية الأطقم الطبية وأعضاء الفرق وبدء العمل بالمبادرة يوم الأحد وفقاً للخطة التى تم وضعها على يتم العمل بالفرق الثابتة بجميع المبادرات والتسجيل الإلكتروني وكذلك الورقي والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والمستهلكات والمطبوعات والتدريب حال الاحتياج لذلك، والتنسيق التام بين جميع الإدارات الفنية المعنية بالمديرية، وبجاهزية الفرق المتنقلة وانتظام الفرق الثابتة بالوحدات الصحية واماكن التجمعات بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ورؤساء المراكز والأحياء وذلك طوال فترة عمل الحملة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.