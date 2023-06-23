المنوفية تناقش محاور إنطلاق حملة " 100 يوم صحة "

عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اجتماع تحضيري استعدادا لانطلاق حملة

100

يوم صحة " والتى تنطلق فعالياتها يوم الأحد الموافق

25

من الشهر الجارى، من أمام مجلس الوزارء بالعاصمة الإدارية، بحضور رئيس الوزارء ووزير الصحة والسكان، لتكون نقطة الانطلاق لباقي المحافظات .

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

حيث تم مناقشة خطوات تنفيذ الخطة علي أكمل وجه وتسهيل مهام فرق العمل من استخراج التصاريح اللازمة للتواجد بالأماكن العامة والمولات، وتوفير فرق التواصل المجتمعي، مع البدء في تسكين العيادات والخدمات بالمحافظات بداية من يوم السبت القادم، والتأكيد علي ترشيح ممثل عن كل محافظة للتواصل والتنسيق لمتابعة الخطة، وذلك بداية من اليوم .

جدير بالذكر أنه قد تم إرسال إشارة اليوم للإدارات العشر عن عقد ورشة عمل للاستعدادات لانطلاق مبادرة 100 يوم صحة الساعة الحادية عشرة والنصف صباح السبت على أن يتم إعداد خطط تمركز الفرق المتنقلة بالعناوين وان العمل مستمر طوال أيام العيد وطوال أيام الحملة من 25 يونيو حتى أول أكتوبر، وتكثيف الدعاية وان يتم العمل بالفرق الثابتة بجميع المبادرات والتسجيل الالكتروني وكذلك الورقي .

حضر الاجتماع مديري الإدارات المعنية بالمديرية الرعاية الأساسية، المبادرات الرئاسية، مركز المعلومات، تنظيم الأسرة، مسئولة الرائدات الريفيات، الثقافة الصحية، الإعلام والتربية السكانية، الأمومة والطفولة، التمريض، العلاقات العامة .