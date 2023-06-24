مبادرات لتخفيض أسعار اللحوم ببورسعيد والمحافظ يؤكد على توافر السلع.. صور

بورسعيد - محمد عزام

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تسعى محافظة بورسعيد لتوفير اللحوم البلدي والمستوردة بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وإدخال الفرحة والسعادة على بيوت المصريين في المحافظة.



مبادرة "من أجل مصر"



ففي الديوان العام لمحافظة بورسعيد، استقبل المحافظ اللواء عادل الغضبان، مسئولي مبادرة "من أجل مصر" لتوريد اللحوم البلدي، وذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.



واستمع محافظ بورسعيد ، لشرح تفصيلي حول جهود تنفيذ المبادرة، مشددا على أهمية توفير اللحوم البلدي بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين، بما يلبي احتياجاتهم خلال عيد الأضحى.



وأكد محافظ بورسعيد، على توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل داخل المنافذ التموينية المتنوعة على مستوى المحافظة، كما وجه الأجهزة المختصة بمتابعة منافذ بيع اللحوم وأسعارها وجودتها ، مؤكدا أن هناك مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية والغذائية، لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى.





تنافس التجار في التخفيضات



وتشهد عدد من الأسواق في محافظة بورسعيد، تنافس بين التجار وبعضهم البعض لتخفيض الأسعار خاصة للحوم دعماً منهم للمواطنين تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.





ففي مديرية الزراعة، تم طرح سلع غذائية من قبل بأسعار مخفضة وجودة عالية، وخلال هذه الأيام تم طرح لحوم بلدي تقل عن أسعار السوق بما يقرب من 80 جنيه، وتخضع لرقابة من كافة الجهات المعنية، ويتم الذبح بالطرق السليمة.



منفذ الزراعة بأسعار مخفضة



وأكد دكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بورسعيد، على طرح لحوم بلدي في منفذ بيع المديرية الموجود بنطاق حي الشرق، بأسعار مخفضة عن الأسواق.



وأوضح "حسني" في تصريح خاص ل "اليوم السابع"، أنه يتم طرح اللحوم في المنفذ يومياً وتكون طازجة وتحت مراقبة من جميع الجهات المعنية، ولذلك يشهد المنفذ توافد كبير من المواطنين يومياً.



وأشار إلى أنه سيتم ضخ اللحوم في المنفذ يومياً وحتى أيام عيد الأضحى المبارك لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط، موضحا أن ذلك جاء بتوجيهات من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.



أسعار اللحوم البلدي



وجاء سعر الكيلو اللحمة البلدية في منافذ مديرية الزراعة 260 جنيه للحم المسكاري، 280 جنيه للحم الضاني، 200 جنيه للحم بالعظم، 220 جنيه اللحم المفروم، 200 جنيه البورجر، 200 جنيه الكفته، 200 جنيه السجق.



وفي مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتزامناً مع ضخ اللحوم البلدي في منافذ مديرية الزراعة، تم طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن المستوردة وبأسعار مخفضة أيضاً.



استعدادات التموين لعيد الأضحى



وفي نفس السياق، أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، على استعدادت المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتوفير لحوم ودواجن بأسعار مخفضة.



وأضاف مدير عام تموين بورسعيد، أنه تم طرح لحوم ودواجن برازيلى مجمدة بفروع ومنافذ بيع الشركة العامة لتجارة الجملة، وتوافر كميات كبيرة منها، تخفيفًا عن كاهل المواطن البسيط.





الأسعار والفروع



وجاء سعر كيلو اللحوم البرازيلي 160 جنيه، وسعر الدواجن البرازيلي المجمدة 102 جنيه ل 1200 جرام،وتوجد فى منافذ بيع الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين في فروع : شارع طرح البحر أمام مسجد الشاطئ (دلتا ماركت)، شارع مصطفى كامل أمام باب 20 الجمركي، شارع أسوان بجوار ديوان عام حى العرب.







التموين والزراعة



المحافظ يستقبل مسئولي مبادرة من أجل مصر



تعليمات مدير الزراعة



حديث مع المواطنين



لحوم بلدي



لحوم ضاني



متابعة ضخ اللحوم



مسئولي الزراعة



منفذ الزراعة











