اليوم السابع
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"صحة البيئة" تكثف حملاتها الميدانية استعداداً لعيد الأضحى فى الدقهلية

السبت، 24 يونيو 2023 12:03 م
"صحة البيئة" تكثف حملاتها الميدانية استعداداً لعيد الأضحى فى الدقهلية مراجعة المياه في حمامات السباحة
الدقهلية _محمد الحبشي

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كلف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إدارة صحة البيئة بالمديرية بتكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبى صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية للمرور الميدانى على  جميع حمامات السباحة والشواطئ والعائمات والفنادق .
 
وكشف مدير إدارة صحة البيئة الدكتور أحمد المكاوى أنه تم سحب 40 عينة من حمامات السباحة يالإضافة إلى  عينات من مختلف  الشواطئ بنطاق المحافظة للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها.
 
وأضاف أنه تم سحب 435 عينة للمياه من أماكن عامة ونوادي ومحطات مياه ومراكز للشباب تضمنت  350 عينة مياه من شبكات مرشحة ونحو 37 أخرى من شبكات جوفية علاوة على 15 عينة طرود محطات مياه و 5 أخرى من وحدات غسيل كلوي  
 
وأوضح  أن الإدارة كثفت من جولاتها  على  الاماكن العامة ومناطق وساحات  للصلاة والحدائق العامة والمتنزهات إلى جانب ،السلخانات لمراجعة استيفائها للاشتراطات الصحية والبيئية .
 
يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء أجازة عيد الاضحى المبارك.
 
صحه البيئه ومراجعة المياه
صحه البيئه ومراجعة المياه

مراجعة المياه في حمامات السباحة
مراجعة المياه في حمامات السباحة

مراجعة المياه في محطات المياه
مراجعة المياه في محطات المياه

مراجعه المياه
مراجعه المياه
 
 

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