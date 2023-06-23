اليوم السابع
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الكشف على 1500 مريض فى قافلة علاجية بقرية موسى العربي بالدقهلية

الجمعة، 23 يونيو 2023 12:06 م
الكشف على 1500 مريض فى قافلة علاجية بقرية موسى العربي بالدقهلية جانب من القافلة
الدقهلية _محمد الحبشي

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وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومى الاربعاء و الخميس  21 ، 22 يونيو 2023 في قرية موسى العربي مركز بلقاس   وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .
 
حيث تم توقيع الكشف على 1545 مريضاً، وضمت 10 عيادات منهم  2 عيادات متنقلة: (  جراحة -  تنظيم اسرة ) و 8 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
وقد جاء بيان القافلة كالتالي : 
باطنة                         213
أطفال                        312 
جراحة                        165  
أنف وأذن                    191         
اسنان                          191
جلدية                         226
رمد                            108                              
نسا وتنظيم أسرة          139
 
كما تم إجراء  306 تحليلاً مختلفاً  للمرضى، 81 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 133 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 62 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 7 قرارات  للعلاج على نفقة دولة. 
 
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 43  ندوة تثقيفية ، و  130 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.
 
يأتي ذلك بناءًاعلى تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.
 
 
 
 
 
 
 
 

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