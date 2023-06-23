الكشف على 1500 مريض فى قافلة علاجية بقرية موسى العربي بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومى الاربعاء و الخميس 21 ، 22 يونيو 2023 في قرية موسى العربي مركز بلقاس وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

حيث تم توقيع الكشف على 1545 مريضاً، وضمت 10 عيادات منهم 2 عيادات متنقلة: ( جراحة - تنظيم اسرة ) و 8 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة كالتالي :

باطنة 213

أطفال 312

جراحة 165

أنف وأذن 191

اسنان 191

جلدية 226

رمد 108

نسا وتنظيم أسرة 139

كما تم إجراء 306 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 81 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 133 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 62 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة دولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 43 ندوة تثقيفية ، و 130 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

يأتي ذلك بناءًاعلى تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.