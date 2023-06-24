زراعة 11 ألف و543 فدان من محصول دوار الشمس فى الشرقية لإنتاج الزيوت

قال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية، إن المديرية تسعى إلى زيادة المساحات المنزرعة بمحصول دوار الشمس وذلك لإنتاج الزيوت داخل مصر، والتقليل من استيراد الزيوت من الخارج، منوها إلى زراعة 11 ألف و543 فدان من إجمالى المستهدف زراعته هذا العام 18000 ألف فدان . بزمام المحافظة

وتابع فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تبدأ عملية زراعته في شهري مايو ويونيو، وعروة أخرى في شهري يوليو وأغسطس، تستمر الواحدة منهما لمد 90 يوماً حتى ينتهي حصاده، وتتم عملية النضج بعد 70 -95 يوما حسب الصنف المنزرع وميعاد الزراعة والمنطقة ونوع التربة وتعرف علامات النضج باصفرار الأوراق وتساقط السفلى منها.

وأردف مدير عام وزارة الزراعة :أنّ بذور عباد الشمس تحتوي على نسبة عالية من الزيت تتراوح بين35 و50%، كما أنّ الزيت يتميز بالجودة العالية لخواصه الطبيعية ، كما أنّ البذور بعد استخراج الزيوت منها تستخدم كعلف للحيوانات التي تتميز بارتفاع نسبة البروتين فيها،حيث أنّ عباد الشمس يتحمل الظروف الجوية المتقلبة، كما أنّه يزرع في أي تربة ما عدا المرتفعة الملوحة.