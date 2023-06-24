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"زراعة أسوان": فتح باب حجز الأضاحى من الخراف البلدى بأسعار مخفضة استعداداً للعيد

السبت، 24 يونيو 2023 02:09 م
"زراعة أسوان": فتح باب حجز الأضاحى من الخراف البلدى بأسعار مخفضة استعداداً للعيد خراف الأضاحى - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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أعلنت مديرية الزراعة بأسوان بقيادة المهندسة أمانى بدر عن فتح باب الحجز للخراف البلدى للأضاحى بسعر 168 جنيه للكيلو القائم، على أن يتم التسليم بمقر إدارة الإرشاد الزراعى بدءاً من اليوم السبت 24 يونيو الجارى وذلك بمقدم حجز 500 جنيه، كما أنه يتم الاستعلام والحجز عبر رقم التليفون الأرضى ( 0974660679 )، وذلك فى إطار استقبال عيد الأضحى المبارك.
 
وفى نفس السياق أوضح خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأنه بناءاً على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ أسوان فقد قامت المديرية برفع درجة الاستعداد واليقظة التامة للعاملين بالمديرية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، مع استمرار غرفة عمليات المديرية والإدارات التابعة لها فى عملها خلال الـ 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم.
 
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة السلع بالجملة لطرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية لدى فروع الشركة بسعر 195 جنيه للكيلو الواحد، واللحوم البرازيلية بسعر 160 جنيه للكيلو، مع طرح كميات كبيرة من الدواجن المحلية والمستوردة المجمدة، ولحوم الخراف المجمدة.
 
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، حملات للتطهير بمناطق أسواق الطيور والدواجن بنطاق حى وسط المدينة للحفاظ على سلامة المعروضات، وأيضاً الصحة العامة للمواطنين، وتكامل مع ذلك قيام جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الوحدة المحلية، وإدارة الطب البيطرى، وقسم الأغذية بالإدارة الصحية بحملة مكبرة لضبط الأسواق، والتأكد من جودة المنتجات من المعروضات للسلع الغذائية المتنوعة حيث أسفرت جهود الحملة عن تحرير 10 محاضر صحة، و8 محاضر لعدم وجود رخصة نشاط.

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