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كلمة مرتقبة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين بعد "تمرد" قوات فاجنر

السبت، 24 يونيو 2023 09:31 ص
كلمة مرتقبة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين بعد "تمرد" قوات فاجنر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتوجه بكلمة للشعب بعد قليل.
 
ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الروسي عن ما وصفته موسكو بالتمرد العسكري لقائد قوات فاجنر الذي أتهم القوات الروسية بقصف عناصره في غارات على أوكرانيا.
 
وزعم مؤسس قوات "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت قواته المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع نفيا قاطعا، فيما فتح جهاز الأمن الاتحادي الروسي "قضية جنائية" ضد بريغوجين بموجب المادة الخاصة "الدعوة إلى تمرد مسلح".
 
 

فلاديمير بوتين

فاجنر

روسيا

اوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية

يفغيني بريغوجين



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