اليوم السابع
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رئاسة شئون الحرمين: نجاح خطة تفويج ضيوف الرحمن من المسجد النبوى إلى مكة المكرمة

السبت، 24 يونيو 2023 08:24 م
رئاسة شئون الحرمين: نجاح خطة تفويج ضيوف الرحمن من المسجد النبوى إلى مكة المكرمة حجاج بيت الله الحرام
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 أعلن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة التفويج لضيوف الرحمن القادمين من المسجد النبوى إلى مكة المكرمة، وذلك فى إطار تسهيل أداء مناسك الحج لعام 1444هـ، وضمان سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام.

وأشاد السديس - فى تصريح أورده موقع الرئاسة - بما سخّرته القيادة السعودية من الإمكانات والطاقات لخدمة ضيوف الرحمن، مبيناً أن تهيئة سبل الراحة لهم تعكس حرص المملكة على تقديم أفضل وأرقى مستوى من الخدمات لزائرى بيت الله الحرام، ودورها فى خدمة الإسلام والمسلمين، مضيفًا أن خطة التفويج تمت بالتعاون المثمر مع جميع الجهات المشاركة فى خدمة ضيوف الرحمن، التى وفّرت بيئة آمنة وصحية للحجاج.


وأوضح أن خطة التفويج شملت تقديم جميع التسهيلات لضيوف الرحمن منذ دخولهم المدينة المنورة حتى مغادرتهم إلى مكة المكرمة.


وأشار إلى أن الخطة ستستمر فى مرحلة عودة حجاج بيت الله إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج، وأن الرئاسة ستبذل جميع جهودها لتعزيز جودة وتميز الخدمات لقاصدى المسجد النبوي.


وفى سياق متصل، وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى بإطلاق مبادرة "واحة إعلام الحرم" لدعم الجهود الإعلامية فى الحرمين الشريفين وتحقيق التكامل والتنسيق مع وسائل الاعلام خلال موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن.


وأكد أن المبادرة تهدف إلى خلق بيئة إعلامية مميزة للإعلاميين والجهات الإعلامية للتعاون مع الرئاسة وإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.


حجاج بيت الله الحرام

الحج

السديس

المدينة المنورة

مكه المكرمة



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