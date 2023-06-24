اليوم السابع
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السبت، 24 يونيو 2023 03:13 م
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حى شرق الإسكندرية ينظم معرضا للحرف التراثية واليدوية

السبت، 24 يونيو 2023 02:24 م
حى شرق الإسكندرية ينظم معرضا للحرف التراثية واليدوية تنظيم معرض الحرف التراثية واليدوية بديوان عام حي شرق الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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نظم حى شرق الإسكندرية، معرض الحرف التراثية واليدويه بديوان عام الحي، تحت رعاية وتوجيهات اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق وبحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي، حيث أقام حي شرق معرض الحرف التراثية واليدوية لعارضي أصحاب المنتجات اليدويه من خلال إداره" مبادرة مشروعك" بقيادة  رشا محمد بالتعاون مع إيمان الصاوي مدير رئيس وحده تكافؤ الفرص وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى. 
 
وتضمن المعرض كل ما تحتاجه الأسرة من ملابس ومفروشات والأدوات المدرسية ومنتجات أسوان والمأكولات وشغل هاند ميد، شارك به 28 عارض لمدة يومان، وهدف المعرض التسويق والدعاية لمبادره مشروعك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر لرفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة ودفع العجلة الإنتاجية. 
 
 
 
 

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