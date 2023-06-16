اليوم السابع
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حي شرق الإسكندرية: فصل التيار الكهربائي والغاز ووضع كردون بمحيط العقار المنهار

الجمعة، 16 يونيو 2023 01:03 م
حي شرق الإسكندرية: فصل التيار الكهربائي والغاز ووضع كردون بمحيط العقار المنهار العقار المنهار
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تفقد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، منطقة فلمنج وذلك فور تلقي غرفة عمليات الحي بلاغا بانهيار عقار قديم  ب 12خلف شارع النسفي بمنطقة فلمنج بنطاق الحي ، وهو عقار قديم ومكون من دور أرضي و 4 طوابق ، خال من السكان دون حدوث أية إصابات.

وأوضح حبيب أنه على الفور كلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى ، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والاسعاف والإزالة الفورية ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالحي ، وتمت المعاينة الأولية للعقار من قبل مسئولي الحى.

 وأشار رئيس الحي أنه بالمعاينة تبين أن العقار انهار بالكامل دون حدوث إصابات، وحدثت تلفيات بسيارتين تصادف وجودهما أسفله ، مضيفا أنه تم إخلاء ال 3عقارات المجاورة مؤقتا من السكان دون المنقولات حفاظا على سلامتهم ، لحين عرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وبيان مدى سلامتها.

 على الصعيد ذاته أكد حبيب،أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه ، وتم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين .

 ويناشد حي شرق الإسكندرية المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث ، ليتسنى للجهات المعنية  القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة ، والتواصل فورا مع غرفة عمليات الحي في حين وجود أية تداعيات أخري .

 

العقار المنهار في فلمنج بالإسكندرية
العقار المنهار في فلمنج بالإسكندرية

 

رئيس حي شرق يتفقد العقار المنهار في الاسكندرية
رئيس حي شرق يتفقد العقار المنهار في الاسكندرية

 

 

فصل الخدمات عن العقار المنهار بشرق الإسكندرية
فصل الخدمات عن العقار المنهار بشرق الإسكندرية

 


 

 

 


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