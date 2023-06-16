حي شرق الإسكندرية: فصل التيار الكهربائي والغاز ووضع كردون بمحيط العقار المنهار

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تفقد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، منطقة فلمنج وذلك فور تلقي غرفة عمليات الحي بلاغا بانهيار عقار قديم ب 12خلف شارع النسفي بمنطقة فلمنج بنطاق الحي ، وهو عقار قديم ومكون من دور أرضي و 4 طوابق ، خال من السكان دون حدوث أية إصابات.

وأوضح حبيب أنه على الفور كلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى ، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والاسعاف والإزالة الفورية ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالحي ، وتمت المعاينة الأولية للعقار من قبل مسئولي الحى.

وأشار رئيس الحي أنه بالمعاينة تبين أن العقار انهار بالكامل دون حدوث إصابات، وحدثت تلفيات بسيارتين تصادف وجودهما أسفله ، مضيفا أنه تم إخلاء ال 3عقارات المجاورة مؤقتا من السكان دون المنقولات حفاظا على سلامتهم ، لحين عرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وبيان مدى سلامتها.

على الصعيد ذاته أكد حبيب،أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه ، وتم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين .

ويناشد حي شرق الإسكندرية المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث ، ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة ، والتواصل فورا مع غرفة عمليات الحي في حين وجود أية تداعيات أخري .



العقار المنهار في فلمنج بالإسكندرية



رئيس حي شرق يتفقد العقار المنهار في الاسكندرية



فصل الخدمات عن العقار المنهار بشرق الإسكندرية



