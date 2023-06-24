تموين الغربية: ضبط 3 آلاف رغيف مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 12 محضرا

الغربية محمد طارق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ب الغربية ، حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة عمل المخابز البلدية المدعمة والسياحية والوقوف على مدى التزام أصحابها بالتعليمات والقوانين التموينية المنظمة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحصول الكادحين على رغيف خبز آدمى بالموازين والمواصفات والجودة التى حددتها الدولة ومكافحة التلاعب بالدعم والتربح غير المشروع من قبل الجشعين من أصحاب المخابز.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر إثبات حالة لنقص الوزن شريحة أولى وثانية وثالثة، وتحرير محضر إثبات حالة لعدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات، وتحرير 4 محاضر إثبات حالة لعدم وجود لوحة التشغيل والمواعيد، كما تم ضبط 3000 رغيف بلدى مدعم تجميع قبل بيعهم فى السوق السوداء بهدف التربح الغير مشروع وقد تم بيعهم للجمهور بالسعر الرسمى وتحرير محضر جنحة بذلك.

وتم إعداد التقرير الشامل لتلك المخالفات وتسليمه إلى إدارة تموين مركز المحلة الكبرى لاتخاذ اللازم نحو تحصيل الغرامات المستحقة على المخابز المخالفة.