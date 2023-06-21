اليوم السابع
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ضبط 12 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

الأربعاء، 21 يونيو 2023 08:46 ص
ضبط 12 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية جانب من الحملة
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حمله تموينية للمرور على المخابز البلدية والتأكد من إيصال المتعهدين للدقيق المدعم للمخابز البلدية برئاسة محمد سعد الخولي مدير ادارة الرقابة بالمديرية و ناصر مصطفى العفيفى مدير ادارة شئون التموين بالمديرية و السيد احمد الحواله واحمد عبد الله سعد المفتشين بالرقابة التموينية بالمديرية لتفقد الحالة التموينية بمركز  قطور .
 
اسفرت جهود الحملة عن رصد و ضبط سيارة متعهد نقل دقيق وتحمل عليها 188 شيكارة دقيق بلدي مدعم متوقفة امام احد المخابز ومخالفة لخط السير الصادر لها من المطحن بغرض بيع الدقيق المحمل عليها بالسوق السوداء والاستيلاء على الدقيق المدعم دون وجه حق.
 
تم التحفظ على السيارة وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابه المختصة كما  تم ضبط مخبز به تجميع ل 61 شيكارة دقيق بعد جرد رصيد الماكينة مع الدقيق الخام عقب انتهاء المخبز من الإنتاج.
 
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر جنح بالمخالفة. وضبط عدد 1شيكارة تجميع داخل مخبز بلدي بعد انتهاء الإنتاج وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر جنح بالمخالفة باجمالي 250 شيكارة دقيق مدعم  اخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
 
 


 

 


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