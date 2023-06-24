تعرف على أسعار رحلات الأتوبيس النهرى بالقاهرة فى العيد

كتب سيد الخلفاوى

يستعد الاتوبيس النهرى بمرس الهابى لاند بالقاهرة - بجوار كوبرى تحيا مصر بالمظلات - لعيد الأضحى المبارك، حيث يتم تنظيم رحلات نيلية للقناطر الخيرية ورحلات فى النيل لمدة ساعة، وذلك بشكل يومى، حيث تنطلق الرحلة من المرسى للقناطر الخيرية وتنتظر الركاب فى مرسى القناطر لمدة ساعتين ثم تعود بهم مرة اخرى لمرسى القاهرة بنفس سعر التذكرة.

اسعار الرحلات:

ويتم تنظيم فسحة نيلية وحسب الطلب لمدة ساعة فى النيل ب30 جنيها، ورحلة لمدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات ب 60 جنيها، ويتم ركوب الأطفال مجانا، حيث يتم تجميع 50 فردًا للرحلة فى اتوبيس مكيف بدورين مجهز بدورات مياه.

وتشمل تذكرة القناطر الخيرية، رحلة ذهاب وعودة من المظلات للقناطر تنتظر الركاب 3 ساعات فى مرسى القناطر ثم العودة مرة أخرى للمظلات وتستغرق رحلة الذهاب والعودة 4 ساعات تقريبا، ما يجعلها فسحة نيلية ممتعة.

وأكد مسئولى المرسى أن الأتوبيس النهرى آمن للغاية، به شرطة وأمن واطواق نجاه لكل فرد، والوحدة مجهزة بها 3 بحارين وميكانيكى، حيث تتوفر بالمركب عوامل الامان والسلامة، ويتم المراقبة و المتابعة من الهيئة العامة للنقل النهري، وشرطة المسطحات المائية وشرطة النقل العام، وامن هيئة النقل العام، ومتابعة رئيس هيئة النقل العام.