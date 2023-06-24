السيطرة على حريق في محول كهرباء في قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب في محول كهرباء، خلف الشونة بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق في محول كهرباء خلف الشونة في مدينة نجع حمادي، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين نشوب حريق في محول كهرباء خلف الشونة في مدينة نجع حمادي.

تم السيطرة على الحريق واخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة دون وقوع خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.