صحة قنا: غلق وتشميع مركز تجميل غير مرخص تديره سيدة تنتحل صفة طبيبة بشرية

قنا صابر سعيد

تمكن فريق التفتيش بمديرية صحة قنا، وحماية المستهلك من ضبط وتشميع أحد مراكز التجميل الكبري بمدينة قنا، تديره إحدى السيدات منتحلة صفة طبيبة بشرية غير مرخص قانونيا، بتوجيهات من الدكتور راجي تواضروس صالح، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، وبالتنسيق بين جهاز حماية المستهلك، وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وهيئة الدواء المصرية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية وإدارة التموين.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، إنه فور ورود معلومات بقيام أحد المراكز التي تنتشر علي السوشيال ميديا وتروج لخدمات علاجية وتجميلية وتقدم جلسات ميزوثيرابي لعلاج مشاكل البشرة والشعر، ونشر فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، علي يد سيدة تدعي صفة طبيبة بشري مما قد يتسبب في مشاكل جسيمة للسيدات المترددات علي مثل هذه المراكز.

ووجه تاوضروس، بعمل تفتيش وتقصي لتلك الواقعة للوقوف عليها بصورة قانونية، وتم غلق وتشميع المركز بالشمع الأحمر، كما قام أيضا مندوب هيئة الدواء المصرية بتحرير محضر لحيازة أدوية داخل المركز غير مصرح بحيازتها بعضها منتهي الصلاحية يتم استخدامها بعمل جلسات للسيدات المترددات علي هذا المركز.

وأكد الدكتور مصطفي فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، علي استمرار الحملات التفتيشية والرقابية علي كافة العيادات والمراكز الطبية الخاصة بالمحافظة للتأكد من سلامة الخدمة المقدمة للمواطنين، داعياً المواطنين بضرورة تحري الدقة عن من يعمل بمراكز التجميل والتأكد من حصوله علي ترخيص وأن من يقوم بأي إجراء طبي هو طبيب بشري يحمل ترخيص مزاولة المهنة، وعدم الانسياق وراء إعلانات السوشيال ميديا، والإبلاغ فوراً عن أي مركز يديره غير ذي صفة عن طريق مواقع الوزارة للشكاوي، أو داخل مديرية الشئون الصحية بقنا بمكتب "خدمة المواطنين".

