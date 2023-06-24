اليوم السابع
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أوهمهما مشعوذ.. التحقيقات تكشف تفاصيل ضبط عاطلين نقبا عن الآثار بمدينة 15 مايو

السبت، 24 يونيو 2023 12:00 ص
أوهمهما مشعوذ.. التحقيقات تكشف تفاصيل ضبط عاطلين نقبا عن الآثار بمدينة 15 مايو قطع أثرية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط عاطلين اشتركا في التنقيب عن الأثار داخل أحد العقارات القديمة فى مدينة 15 مايو، أن المتهمين أحضرا أحد المشعوذين الدجالين والذى أخبرهما بأن منزلهما تحته مقبرة أثرية ويجب أن يتم الكشف عنها عن طريق التنقيب عنها واستخراجها، واتفقا المتهمان مع المشعوذ على مبلغ مالى مقابل مساعدتهم في فتح تلك المقبرة، وبالفعل أحضرا معدات الحفر وجهزا كل شيء بداء لعملية التنقيب.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قررا أن يستغنى عن المشعوذ الذى أوهمهما هو أيضا بوجود مقبرة أثرية تحت منزلهما، وأن يستفردا بكافة محتويات المقبرة الأثرية بمفردهما، وبالفعل قاما بعملية التنقيب داخل المنزل، وبمجرد أن شعر الأهالي بما يقوما به المتهمان قاموا بإبلاغ رجال الشرطة الذين حضروا على الفور وضبطوهما متلبسين أثماء عملية التنقيب.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، تفيد قيام (شخصين- مقيمان بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنهما بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبطهما، حال قيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار بالعقار محل الواقعة.. وعُثر بداخله على حفرة بقطر 2 متر وعمق 15 متر، وأدوات الحفر والتنقيب.

بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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15 مايو

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