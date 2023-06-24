أخبار مصر.. تجهيز أكثر من 5 آلاف مسجد و500 ساحة بالجيزة لصلاة عيد الأضحى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المقابر المطلة على شارع صلاح سالم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس بعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ "مقبرة الخالدين" لرُفات عظماء مصر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المقابر المطلة على شارع صلاح سالم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس بعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ "مقبرة الخالدين" لرُفات عظماء مصر، قائلا إن هناك مقابر من الممكن أن تنهار، موضحا أن هناك بدائل لتطوير هذه المقابر سواء من تطوير الواجهة، بجانب حلول وبدائل كثيرة، مؤكدا أن الدولة حريصة على الحفاظ على القاهرة التاريخية ولا يمكن أن تدمر هذا التراث.



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