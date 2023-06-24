33 منفذاً متنقلاً بالجيزة توفر اللحوم بأسعار مخفضة.. اعرف العناوين

بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تواصل منافذ السلع المتنقلة بمحافظة الجيزة، يوميا، توفير احتياجات المواطنين من السلع التموينية واللحوم ومصنعاتها بتخفيضات تصل لـ25%، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وهالة غريب مدير مديرية تموين الجيزة.
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خارطة منافذ السلع المتنقلة بمحافظة الجيزة.
- شارع همفرس في بولاق الدكرور
- 247 عمارة 6 أكتوبر
- الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر
- الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل
- بجوار قسم شرطة العياط – العياط
- شارع المحطة – العياط
- شارع المطار بجوارمعهد القلب – إمبابة
- مركز ومدينة البدرشين
- أمام المحكمة بمركز العياط
- أول شارع المنشية طوابق فيصل
- شارع النصر في إمبابة
- شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين
- كعابيش الطوابق فيصل
- كوم بكار اخر فيصل – الهرم
- برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم
- 50أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي
- شارع المطار بشتيل الوراق.
- أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر
- الشوبك الشرقي الصف
- ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية
- مدخل المستقبل أكتوبر
- شارع أو الليل بولاق الدكرور
- مدخل المستقبل 6 أكتوبر
- جزيرة محمد السوق الوراق
- الوحدة المحلية البراجيل أوسيم
- منشية البكاري الهرم
- الطالبية الهرم
- زاوية أو سويلم العياط
- سلم المطافي المنيب
- فيصل بولاق الدكرور
- مزلقان لعبة بشتيل أوسيم
- زاوية أبو سويلم العياط
- 800 فدان 6 أكتوبر
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