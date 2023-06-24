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استعدوا.. مواعيد امتحانات الدور الثانى لجميع المراحل التعليمية بالجيزة

السبت، 24 يونيو 2023 06:00 ص
استعدوا.. مواعيد امتحانات الدور الثانى لجميع المراحل التعليمية بالجيزة امتحانات الدور الثاني
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن مواعيد انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل "الابتدائي – الإعدادية – الثانوي" والشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، عقب اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك على النحو التالي:

- يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصفوف الأول والثاني والثالث فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع من يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الأحد 16 يوليو 2023.

- الصف الرابع الابتدائي

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصف الرابع الابتدائى (عام – فصل واحد – مكفوفين) من يوم السبت الموافق 15 يوليو حتى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

- الصف الخامس الابتدائي

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصف الخامس الابتدائي (عام – فصل واحد - مكفوفين) والسادس والسابع صم من يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

- الصف السادس الابتدائي

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) "الثامن" صم من يوم الإثنين 17 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الأول الإعدادي

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الإعدادي (عام – فصل واحد – مكفوفين - مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الثاني الإعدادي

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الإعدادي (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت  15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الثالث الإعدادي

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الأول الثانوي العام

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

- الصف الثاني الثانوي العام

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

الصف الأول الثانوي العام "للمكفوفين"

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

- الصف الثاني الثانوي العام "للمكفوفين" 

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي الأحد 23 يوليو 2023.

- التعليم الفني

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للتعليم الفني من يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الأحد 23 يوليو 2023.. حسب التخصصات.


امتحانات

امتحانات الدور الثاني

الدور الثاني

موعد امتحانات الدور الثاني

موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الاعدادية

موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الاعدادية الجيزة

تعليم الجيزة

محافظة الجيزة



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