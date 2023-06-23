اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ممثل ألبانيا بمجلس الأمن: يجب إيقاف حرب أوكرانيا وتوجيه الإنفاق لمواجهة تغير المناخ

الجمعة، 23 يونيو 2023 06:49 م
ممثل ألبانيا بمجلس الأمن: يجب إيقاف حرب أوكرانيا وتوجيه الإنفاق لمواجهة تغير المناخ الحرب الروسية الأوكرانية -أرشيفية
كتب الأمير نصرى

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طالب ممثل ألبانيا في مجلس الأمن، بضرورة وقف الحرب في أوكرانيا، لافتًا إلى أن العديد من الأطفال قتلوا في الحرب الأوكرانية.
 
وأشار خلال جلسة مجلس الأمن بشأن استخدام المسيرات في أوكرانيا، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن القادة الأفارقة يسعون إلى إحلال السلام في أوكرانيا، محذرا من خطورة استدعاء المجرمين في روسيا وتجنيدهم للحرب، مؤكدًا أنه أمر خطير للغاية.
 
وأردف: "في بداية الحديث كان هناك حديث عن أن روسيا لن تقوم بجرائم حرب، لكن شاهدنا الكثير من الانتهاكات، واستدعاء الخارجيمن عن القانون ليصبحوا في صفوف الجيش أمر خطير".
 
وأشار إلى أن الحرب أنفق عليها مليارات كان يمكن أن تستخدم لأغراض أخرى، مثل الحد من تأثير التغيرات المناخية، لكن روسيا دمرت أكثر من 1500 مستشفى ومنشأة طبية في أوكرانيا، وأكثر من 10% من المؤسسات التعليمية، و50% من مولدات الكهرباء.

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وقف الحرب في أوكرانيا

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القاهرة الإخبارية



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