مصر تنتج 10.6 مليون طن أسمنت خلال أول 3 أشهر من عام 2023

كتب هانى الحوتى

بلغ إجمالي إنتاج الأسمنت في مصر 10.6 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2023 مقابل 11.9 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ إجمالي المبيعات 9.697 مليون طن مقابل مع 11.353 مليون طن خلال فترة المقارنة، وزاد متوسط سعر طن الأسمنت من 1603 جنيهًا في مارس 2022 إلى 2252 جنيهًا للطن فى شهر مارس الماضي.

وانخفض إجمالي الإنتاج من الأسمنت بمعدل 0.3%، وإجمالي المبيعات بمعدل 2.2% خلال شهر مارس عام 2023 مقارنةً بشهر فبراير الماضي، كما ارتفع متوسط أسعار المستهلك بمعدل 4.4% خلال شهر مارس 2023 مقارنةً بشهر فبراير 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ووفقا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، يبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة 19 شركة بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 82.5 مليون طن في عام 2020، في حين بلغ حجم الاستهلاك 44.9 مليون طن عام 2020 منخفضًا من 48.7 مليون طن عام 2019.

وبلغت صادرات مصر من الأسمنت 670 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 465 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 44%، وجاءت الدول الأفريقية غانا وساحل العاج والكاميرون في المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب.

بلغ حجم إنتاج مصر من الأسمنت، 45.8 مليون طن خلال عام 2022، وبلغ إجمالي المبيعات 42.4 مليون طن خلال العام الماضي، وبلغ متوسط أسعار المستهلك بين 1278 جنيها للطن في شهر يناير إلى 2009 جنيها للطن في شهر ديسمبر، بحسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.