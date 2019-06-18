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شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات تتوقع وصول فائض الإنتاج إلى 33 مليون طن

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:15 م
شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات تتوقع وصول فائض الإنتاج إلى 33 مليون طن الدكتورة نهي بكر المدير التنفيذي لشعبة منتجي الأسمنت
كتب إسلام سعيد

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توقعت الدكتورة نهي بكر ، المدير التنفيذي لشعبة منتجي الأسمنت، أن يصل فائض إنتاج الأسمنت في مصر إلى 33 مليون طن في عام 2019، موضحة أن مشاركة الشعبة في مؤتمر الإتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء المنعقد في بيروت يومي 17و18 يونيو 2019 تأتى فى إطار دعم القطاع والبحث عن فرص لتصريف الفائض.
 
وشاركت شعبة منتجي الأسمنت بإتحاد الصناعات المصرية في مؤتمر الإتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء المنعقد في بيروت يومي 17و18 يونيو 2019 حول دور شركات الأسمنت و مواد البناء في إعادة الإعمار.
 
وبحسب بيان للشعبة، جرت مناقشات هامة حول الواقع الحالي لصناعة الأسمنت ومواد البناء في المنطقة العربية، وقد قد تناول المؤتمر الخطط المستقبلية للصناعة علي المستوي الأقليمي. 
 
و قدم المهندس أحمد الروسان ، الأمين العام للإتحاد، رؤية عن واقع صناعة الأسمنت علي المستوي الأقليمي مدعما بالأرقام و الأحصائيات ، فيما قام المهندس مدحت أسطفانوس،  نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة منتجي الأسمنت بإتحاد الصناعات بشرح واقع صناعة الأسمنت في مصر، وأهمية التعاون بين الدول العربية لحل مشكلة الفائض في إنتاج الأسمنت، وضرورة التنسيق و التريث عند إقرار إنشاء مصانع أسمنت جديدة وخاصة في الدول المتضررة.
 
يذكر أن شعبة منتجي الأسمنت تأسست في عام 2013 لتبدأ عملها في تنمية قطاع صناعة الأسمنت في مصر، وتتبع الشعبة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، وتهدف لدعم برامج المسؤلية المجتمعية لمنتجي الاسمنت، والتركيز علي صحة وسلامة العاملين بالصناعة والبيئة المتاخمه لهم، كما تتابع آخر المستجدات في الصناعة، واستخدامات الطاقة البديلة.
 
 
 
 

شعبة الاسمنت

انتاج الاسمنت

اخبار الاقتصاد

اتحاد الصناعات

فائض إنتاج الأسمنت

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