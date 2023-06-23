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محافظ كفر الشيخ: بيع 930 صك أضاحى لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

الجمعة، 23 يونيو 2023 11:01 م
محافظ كفر الشيخ: بيع 930 صك أضاحى لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي صكوك الأضاحي التى تم بيعها حتى الآن 930 صك من خلال أئمة وخطباء المساجد، مؤكداً أن هناك إقبالا على شراء الصكوك لثقة أهالى كفر الشيخ فى الأئمة والخطباء، ومديرية ووزارة الأوقاف.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لم تقتصر شراء صكوك الأضاحي على المسلمين، بل هناك من الأخوة المسيحيين شاركوا في شراء صكوك الأضاحي، موجها الشكر لكل المشاركين في شراء صكوك الأضاحي، لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال أئمة الأوقاف، موجها الشكر لرجال الأوقاف على حرصهم على دعوة أهالي المحافظة بشراء صكوك الأضاحي، ومازالت مديرية أوقاف كفر الشيخ، تستقبل المواطنين لشراء الصكوك، بإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

 

 

 


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