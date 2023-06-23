ممارسة الرياضة فى الحدائق والمتنزهات العامة بكفر الشيخ وبالمناطق السكنية

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت عدد من المتنزهات والحدائق العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات مشروع تنشيط الرياضة فى المتنزهات العامة والحدائق، تقدم بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى تدعيم المشروع بمجموعة من المدربين المتخصصين لتدريب المشاركين بالبرنامج من كل الأعمار يوم الجمعة من كل أسبوع بالأماكن المفتوحة، لحثهم على ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق وجعلها أسلوب حياة، فعاليات المشروع تتضمن رياضات "المشي، الجري، تمرينات لياقة بدنية".

كما شاركت كافة الأعمار بفاعليات برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية" واليوم ومن حي المحافظة شارك الجميع البرنامج الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، كل جمعة بحى مختلف فى الهواء الطلق، بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة ومن خلال إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفعاليات هذا الأسبوع كانت " بدوران المحافظة" وتضمنت عدة أنشطة رياضية من "مشي و جري و ايروبكس" مشيراً إلى نجاح المشروع فى نشر ثقافة "الرياضة أسلوب حياة " لجذب جميع المراحل العمرية، مؤكداً أن البرنامج لاقى نجاحا كبيراً الأعوام السابقة ويشرف على تنفيذه متخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة .



مشاركة الاطفال لكبار السن لممارسة الرياضة



ممارسة الاطفال للرياضة بالحدائق



ممارسة الرياضة بالحدائق