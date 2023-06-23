لو مريض ربو.. اعرف دور أجهزة الاستنشاق فى إدارة المرض

كتب حسام الشقويري

الربو مرض رئوي مزمن والحصول على العلاج المناسب يمكن أن يساعد في إدارة الأعراض ويسهل على المرضى أن يعيشوا حياة جيدة. وأجهزة الاستنشاق عبارة عن أجهزة توصل الأدوية إلى الرئتين وتساعد على تخفيف شد العضلات حول الشعب الهوائية. يمكن أن تسبب نوبات الربو مضاعفات خطيرة تؤدي إلى الصفير والسعال وضيق الرقبة وانزعاج الصدر. في بعض الحالات ، قد تظهر شفاه زرقاء ووجوه شاحبة. لذلك ، من المهم للغاية معرفة كيفية استخدام جهاز الاستنشاق بدقة خلال هذه الأوقات، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth .

دور أجهزة الاستنشاق في إدارة الربو

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعد الربو مرضًا رئيسيًا غير معدي (NCD) يصيب الأطفال والبالغين على حد سواء وتلعب أجهزة الاستنشاق دورًا مهمًا في تحسين حياة الأفراد المصابين بالربو من خلال تزويدهم بالتحكم الفعال في حالتهم" ، مضيفًا أن هذه الأجهزة تحتوي على أدوية على شكل رذاذ أو رذاذ يُستنشق مباشرة في الرئتين ، مما يؤدي إلى الدواء الذي تشتد الحاجة إليه.

يساعد استخدام أجهزة الاستنشاق في السيطرة على الأعراض مثل السعال والصفير وضيق التنفس وضيق الصدر. إنها توفر راحة سريعة عن طريق إرخاء العضلات حول الشعب الهوائية وفتحها ، مما يسمح بتحسين تدفق الهواء والتنفس بسهولة.

الاستخدام المنتظم للحفاظ على حالة خالية من الأعراض

من خلال استخدام أجهزة الاستنشاق باستمرار ووفقًا للتوجيهات ، يمكن للأفراد تجربة السيطرة طويلة المدى على أعراض الربو لديهم ، مما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة والقدرة على الانخراط في الأنشطة اليومية دون انقطاع".

في حين أن أجهزة الاستنشاق فعالة للغاية في إدارة الربو ، فمن الضروري استخدامها بشكل صحيح لضمان أقصى فائدة. ومع ذلك ، إليك بعض الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص عادةً أثناء استخدام أجهزة الاستنشاق:

تقنية الاستنشاق غير المناسبة

ومن الضروري اتباع التعليمات المحددة التي يقدمها أخصائي الرعاية الصحية لضمان الاستخدام السليم لأجهزة الاستنشاق. يمكن أن تؤدي الأساليب غير الصحيحة مثل الاستنشاق بسرعة كبيرة أو بقوة ، وعدم تنسيق الاستنشاق مع تشغيل الجهاز إلى عدم كفاية توصيل الدواء إلى الرئتين وإضعاف السيطرة على الربو ".

استخدام الأدوية بشكل غير منتظم

الاتساق هو المفتاح عندما يتعلق الأمر باستخدام أجهزة الاستنشاق. قد ينسى بعض الأفراد تناول أدويتهم أو تخطي الجرعات ، مما قد يؤدي إلى السيطرة على الربو دون المستوى الأمثل. من المهم الالتزام بجدول الأدوية الموصوف والتشاور مع طبيب الصدر لوضع خطة مناسبة للتعامل مع الربو.

عدم وجود إشراف طبي

بالإضافة إلى ذلك ، أوضح الطبيب أن الربو حالة مزمنة تتطلب إشرافًا طبيًا منتظمًا. "من المهم استشارة طبيب صدر أو أخصائي رعاية صحية متخصص في إدارة الربو. يمكنهم تقديم إرشادات شخصية ، وضبط جرعات الدواء حسب الحاجة ، ومراقبة فعالية العلاج. وأضاف أن الاعتماد فقط على العلاج الذاتي دون إشراف طبي مناسب قد يؤدي إلى عدم كفاية السيطرة على الربو ومضاعفات محتملة.