كثافة العظام.. ماذا نأكل وماذا لا نأكل؟

كتبت إيناس البنا

يعد النظام الغذائي المتوازن أمرًا أساسيًا لتنمية عظام صحية والحفاظ عليها في جميع مراحل الحياة، يعد فقدان كثافة العظام مع تقدمك في السن عملية طبيعية، لكن النظام الغذائي المتوازن أساسي لتنمية عظام صحية والحفاظ عليها في جميع مراحل الحياة.لا يجب أن تكون العظام الضعيفة والهشة جزءًا من الشيخوخة، عظامك هي نسيج حي يعيد بناء نفسه، تصل كتلة العظام لديك إلى ذروتها بين منتصف العشرينات ومنتصف الثلاثينيات.

وفقا لموقع " Thehealthsite "، من المحتمل أنك لا تحصل على ما يكفي من هذا المعدن للحفاظ على صحة عظامك، يجعل الكالسيوم عظامك صلبة وكثيفة، إذا كانت مستويات الكالسيوم لديك منخفضة جدًا، فإن جسمك يأخذها من عظامك، قد يؤدي الخسارة المفرطة إلى هشاشة العظام أو مرض هشاشة العظام، هذا يزيد من فرصك في السقوط وكسر العظام.

الأطعمة المالحة

تقول دراسة نشرت في جورنال ميديكال نيوز توداي أن الأطعمة الغنية بالملح تؤدي إلى فقدان الكالسيوم.

الكحول

يؤثر الكحول على قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم والمواد المغذية الأخرى.

السكر



قد يتسبب الكثير من السكر في إفراز الشخص للكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم في البول، مما يؤدي إلى فقدان العناصر الغذائية.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات والفيتات



وفقًا للدراسات ، يحتوي الشاي على أكسالات ومواد غذائية أخرى مثل الحبوب الكاملة والفاصوليا وما إلى ذلك تحتوي على فيتات، تناول هذه باعتدال.

الخضراوات

احرص دائمًا على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم ، مثل البروكلي.

صفار البيض

يجب أن يكون لديك أطعمة تحتوي على فيتامين د، فهي تدعم كثافة العظام.

عصير البرتقال

غني جدا بالكالسيوم والفيتامينات.

الفطر



الفطر الذي يزرع تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية غني جدًا بفيتامين د.