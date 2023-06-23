قطع المياه عن قرى أخميم بسوهاج للقيام بأعمال الصيانة بمحطة نيدة السطحية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن قطع المياه عن أطراف قرى ومدينة اخميم اليوم الجمعة، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى السادسة من صباح السبت الموافق 24 من نفس الشهر ولمدة 7 ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة لمحطة مياه نيدة السطحية.
وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى ، وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.
وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة