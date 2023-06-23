قطع المياه عن قرى أخميم بسوهاج للقيام بأعمال الصيانة بمحطة نيدة السطحية

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن قطع المياه عن أطراف قرى ومدينة اخميم اليوم الجمعة، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى السادسة من صباح السبت الموافق 24 من نفس الشهر ولمدة 7 ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة لمحطة مياه نيدة السطحية.