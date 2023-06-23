حملة توعوية للمواطنين فى سوهاج بعدم القاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى

سوهاج عمرو خلف

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج حملة توعوية للمواطنين بمحافظة سوهاج لتوعيتهم باهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى وخاصة مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك وذلك لعدم القاء مخلفات الاضاحى بشبكات الصرف الصحى ..صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف أن الشركة قامت بنشر فيلم كارتون يوضح للمواطنين مخاطر القاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي والذى ينتج عنه انسداد وطفح للصرف الصحي وتلف بخطوط الشبكات.

وأكد رئيس مياه سوهاج أنه تم نشر فيديو بوسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال شاشة عرض بسيارة التوعية المتنقلة لتوعية المواطنين بضرورة عدم الاسراف في استخدام المياه في غسيل السجاد والتنظيف وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظاً على مياه الشرب.

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أنه تم تنفيذ عدد من الانشطة التوعية تتمثل فى ندوات لمسئولى المجلس القومى للمراة ومديرية الشباب والرياضة ومجلس ومدينة سوهاج مسجد العارف بالله وحملات توعوية للمواطنين فى أماكن التجمعات وذلك لنشر رسالة التوعية بالاضافة الى توعية الجزارين بضرورة عدم القاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي لتجنب الاضرار الصحية والبيئية الناتجة عن ذلك السلوك الخاطئ وتوزيع بوسترات بمحلات الجزارة لتوعية المترددين عليها للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

الجدير بالذكر انه خلال تفقد اللواء عصام الليثى سكرتير عام محافظة سوهاج للشارع السوهاجى لاحظ تواجد سيارة التوعية بالكورنيش الشرقى للقيام بتوعية المواطنين بعدم القاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى فشارك مسئولى التوعية لتوعية المواطنين بالسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع شبكات الصرف الصحى.