عاطل يعترف بتوصيل المخدرات لعملائه "دليفرى" فى الشروق

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه، وبحوزته 2 كيلو من مخدر الحشيش، في الشروق، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنه يستخدم سيارة فى التنقل بين عملائه، لتوصيل المخدر لهم، عقب التواصل معهم هاتفيا.

وذكر أنه كان يستعد لترويج المخدر المضبوط بين عملائه، كما اعترف بتخزين الحشيش بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع زبائنه، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات أجهزة الأمن بالقاهرة، إلى اتجار عاطل في المواد المخدرة، وبإعداد كمين له، تم القبض عليه، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - 2 هاتف محمول – مبلغ مالى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.