اليوم السابع
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الجمعة، 23 يونيو 2023 05:36 م
أكرم القصاص
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طوكيو: أول وفاة في العالم بفيروس أوز

الجمعة، 23 يونيو 2023 04:55 م
طوكيو: أول وفاة في العالم بفيروس أوز إصابات بفيروس - أرشيفية
أ ش أ

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قالت السلطات اليابانية، إن امرأة في السبعينيات من عمرها توفيت في محافظة إيباراكي، شمال شرق طوكيو، بعد إصابتها بفيروس أوز، مما جعلها أول حالة وفاة في العالم بسبب العدوى التي ينقلها القراد.


وقالت السلطات، وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم /الجمعة/- إنه تم اكتشاف الفيروس في البلاد عام 2018 وبينما قد تكون هناك حالات إصابة بشر وحيوانات برية لم يكن هناك تأكيد على ظهوره على أي شخص حتى الآن.


وذهبت المرأة إلى مؤسسة طبية في صيف عام 2022 بعد أن ظهرت عليها أعراض من بينها الحمى والتعب، بحسب حكومة المحافظة ووزارة الصحة.

وتم تشخيص حالتها بأنها مصابة بإلتهاب رئوي ولكن بعد أن ساءت حالتها تم نقلها إلى المستشفى وتم العثور على قرادة في أعلى فخذها الأيمن، على حد قولهم.


وتوفيت بسبب التهاب عضلة القلب بعد 26 يوما من دخولها المستشفى.


ولا يوجد لقاح ضد فيروس أوز، الذي لم يتم العثور عليه خارج اليابان، وفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية في طوكيو.


وقال المعهد، إن الإصابة بالفيروس ليست بالضرورة قاتلة، لكن يلزم إجراء مزيد من الدراسات حول أعراضه ومخاطره ، وأنه يعتقد أن فيروس أوز ينتقل من خلال لدغة القراد مع وجود الأنواع في منطقة واسعة من اليابان.


طوكيو

فيروس أوز

اليابان

أول وفاة بفيروس أوز

أوز



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