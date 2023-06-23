اليوم السابع
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طرح محال وصيدلية بسوهاج الجديدة.. وبيع أخرى ببورسعيد الجديدة في مزاد علني

الجمعة، 23 يونيو 2023 11:31 ص
طرح محال وصيدلية بسوهاج الجديدة.. وبيع أخرى ببورسعيد الجديدة في مزاد علني مزاد علني للمحلات بمدينة بورسعيد الجديدة
كتب أحمد حسن

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قال المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إنه تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (15م2 : 33م2)، و3 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 33م2 للوحدة بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة.
 
وأضاف "محمد عبد الله"، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس المقبل، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدات في مواعيد العمل الرسمية.
 
من جانبه قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة والمشرف على مدن بورسعيد الجديدة وغرب بورسعيد والإسماعيلية الجديدة، إنه تم عقد مزاد علني لـ 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح  (20 : 40 متر مربع) بأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى 6 وحدات مهنية وإدارية بمساحات تتراوح بين (34 : 90 متر مربع) بأنشطة مختلفة بمنطقة الإسكان الاجتماعى بالحى الأول بمدينة بورسعيد الجديدة " سلام "، وذلك فى إطار الحرص على توفير جميع الخدمات داخل المدينة وتوفير فرص عمل.
 
وأوضح " شاهين " أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع 9 محال تجارية + الصيدلية، بالإضافة إلى وحدتين إداريتين بالسوق التجارية، وبالدور الأرضى بعمارات الإسكان الاجتماعى، مما يؤكد اهتمام الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة بتوفير الخدمات بمناطق الإسكان الاجتماعي.

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