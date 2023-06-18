اليوم السابع
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الأحد، 18 يونيو 2023 03:24 ص
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تعرف على مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج الجديدة بتكلفة 712 مليون جنيه.. صور

الأحد، 18 يونيو 2023 03:00 ص
تعرف على مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج الجديدة بتكلفة 712 مليون جنيه.. صور مستشفى شفاء الأطفال
سوهاج - محمود مقبول

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تشهد مدينة سوهاج الجديدة، طفرة تنموية غير مسبوقة في كل القطاعات سواء من خلال مشروعات البنية التحتية أو من خلال المشروعات الخدمية التي تقدم الخدمات المباشرة وغير المباشرة، ويأتي مستشفى شفاء الأطفال بالمدينة والتي قاربت على الإنتهاء حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع 96% وينتظر التشغيل قريبا

"اليوم السابع"، يقدم أهم المعلومات عن مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة تعرف عليها:

مشروع مستشفى شفاء الأطفال الجاري إنشاؤه على مساحة 5.6 فدان بمركز خدمات مدينة سوهاج الجديدة، يمثل إضافة مهمة للخدمات الطبية للمحافظة، والمحافظات المجاورة

1 – أسم المشروع مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة.

2 – يقع المستشفى بمركز خدمات مدينة سوهاج الجديدة.

3 – مساحة المستشفى 5.6 فدان تقريبا.

4 – تبلغ تكلفة المشروع 712 مليون جنيه مقسمة إلى 250 مليون جنيه للإنشاءات والتشطيبات و462 مليون جنيه لأعمال الكهرباء والميكانيكا.

5 – المستشفى يعد صرحا طبيا متكاملا .

6 – المستشفى يتكون من من بدروم +  أرضى +  6 أدوار متكررة.

7 -  نسبة الإنجاز 92% حتى الآن.

8 - المستشفى يحتوى على "غرف عمليات  -  وحدات غسيل كلوى – وحدات المناظير – العناية المركزة - حضانات الاطفال – العلاج الكيميائي – غرف المرضى – استقبال – صالات طبية رياضية".

أعمال التشطيبات بالمبنى
أعمال التشطيبات بالمبنى

 

أعمال المستشفى الداخلية
أعمال المستشفى الداخلية

 

الأسلاك الكهربائية
الأسلاك الكهربائية

 

الأعمال الخاصة بالمستشفى فى مدينة سوهاج الجديدة
الأعمال الخاصة بالمستشفى فى مدينة سوهاج الجديدة

 

الأعمال النهائية للمستشفى
الأعمال النهائية للمستشفى

 

المستشفى من الداخل
المستشفى من الداخل

 

غرف المستشفى من الداخلل
غرف المستشفى من الداخلل

 

مبنى مستشفى شفاء الأطفال
مبنى مستشفى شفاء الأطفال

 

متابعة الأعمال والتنفيذ
متابعة الأعمال والتنفيذ

 


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