اليوم السابع
Ads
السبت، 24 يونيو 2023 12:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطني أجمع على استبعاد الإخوان

الجمعة، 23 يونيو 2023 10:29 م
ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطني أجمع على استبعاد الإخوان ضياء رشوان
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الكتل الرئيسية للإخوان لم يصدر عنها إطلاقا حتى الآن رفض للحوار الوطني، والمجموعة الوحيدة التي رفضت هي المجموعة العنيفة للغاية، وهي مجموعة محمد كمال، والتي تسمى بالمجموعات النوعية.    
 
وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن باقي كتل الإخوان تحوم حول فكرة الحوار الوطني وأدركوا المعنى، مؤكدا أن الحوار هذه المرة ليس قرار دولة أو نظام، ولكن قرار  كل من ينبض السياسة في مصر.
 
وأشار إلى أن القيمة الحقيقة للحوار الوطني هي أن الذين وقفوا ضد الإخوان في 30 يونيو هم الحضور في الحوار الوطني، لافتا أن الإخوان مصنفة قضائيا جماعة إرهابية، ومجلس الأمناء بالحوار الوطني أجمع على استبعاد الإخوان.
 
 
 
 

ضياء رشوان

المنسق العام للحوار الوطني

الحوار الوطني

30 يونيو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحالف 30 يونيو

القاهرة الاخبارية



الموضوعات المتعلقة

ضياء رشوان: الحوار الوطنى قائم على أساس التفاعل بين جميع الآراء

الخميس، 22 يونيو 2023 02:27 م

ضياء رشوان لـ"إكسترا نيوز": الرئيس السيسي أعطى إشارة أن الحوار الوطني ليس له سقف أو قيود.. التوافق على 4 أو 5 قضايا حتى الآن.. وفرنسا بها 400 ألف جمعية أهلية ومصر بها عُشر هذا الرقم

الأربعاء، 21 يونيو 2023 12:00 ص

ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني ناقشت ضرورة التعاون مع مراكز بحوث عالمية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:27 م

ضياء رشوان: فرنسا بها 400 ألف جمعية أهلية ومصر بها عُشر هذا الرقم

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة