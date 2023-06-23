ضبط المتهم بالنصب على المواطنين فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب على المواطنين، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بتضرره من أخر، لتحصله منه على مبلغ مالى عقب إيهامه بعمله بإحدى الجهات وقدرته على تعيين شقيقته بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ المالى، واتهمه بالنصب عليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم).. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (2 طبنجة صوت - عدد من طلقات الصوت - ٢2 هاتف محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض - عصا خشبية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته، تبين احتوائها على العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بقطع أثرية أقر باستخدامها فى النصب على عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق..