شركة صينية توفر فرص تدريب وتعيين لطلاب وخريجي "المصرية الصينية" بجامعة القناة

الإسماعيلية: السيد فلاح – صبري غانم

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن ثمار عقد برتوكول التعاون المشترك مع الشركات الصينية، ضمن فاعليات برتوكول شركاء تحالف إقليم القناة وسيناء الذي تم توقيعه الأحد الماضي بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدأ يأتي ثماره، حيث توجه طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية إلى مقر إحدى الشركات الصينية الكبرى التي وقعت برتوكول التعاون، في رحلة علمية بهدف توفير فرص تدريب و عمل بالشركة .

وأشاد الدكتور ناصر مندور، في بيان له بالشركة الصينية وتعاونها المثمر والفاعل مع الجامعة وحرصهم على التواصل المستمر مع خريجي وطلاب المصرية الصينية.

جاءت الرحلة العلمية التدريبية بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية وإشراف الدكتور أحمد السيد سالم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورافق الطلاب الدكتور أحمد شحاتة، منسق عام الأنشطة بالكلية.

وأشار عميد المصرية الصينية إلى أن الرحلة لها أهداف علمية وعملية واستهدفت طلاب الفرقة الرابعة، حيث قامت الشركة أثناء الزيارة بعمل مقابلات شخصية مع الخريجين بموقع الشركة، وذلك لاختيار أفضل عشر خريجين؛ لتعيينهم بالشركة بمرتباتها مجزية مع توفير أماكن المبيت المواصلات .

وقال الدكتور تامر نبيل، إن الشركة تقع بمنطقة تيدا بالعين السخنة على مساحة 20 فدان تضم مجموعة ضخمة من الشركات الصينية، وقد بدأ التعاون مع الشركة منذ العام الماضي، حيث قاموا بإجراء مقابلات شخصية مع خريجي الدفعة الأولى، ووقع الاختيار على ثلاث طلاب تم تعيينهم بالشركة، واستمرت العلاقات المتبادلة حتى هذا العام، حيث قدمت الشركة دعوة إلى طلاب الكلية لزيارة مقرها والتعرف على خطوط الإنتاج وإجراء المقابلات فى مقر الشركة والتعرف على دورة الإنتاج والماكينات، والمصانع وجميع الإدارات، وذلك حتى يكون للطالب فرصة الاختيار في إجراء المقابلة للتدريب في أي إدارة، وبالفعل تقدم 33 طالب وطالبة بمعدل 13 بقسم الميكاترونيكس، و10 بقسم الاتصالات، و10 بقسم الإلكترونيات.

وخلال الزيارة، تم تقديم عرض تسجيلي عن الشركة، ثم قام الطلاب بتفقد جميع خطوط الإنتاج للشركة المختصة بإنتاج صوامع الغلال، ثم بدأ كل مدير إدارة صيني بتقديم نفسه للطلاب، والتعريف بإدارته ومهامها، حتى يتعرف كل خريج على طبيعة العمل داخل كل إدارة تلى ذلك إجراء المقابلات الشخصية.

كما أعرب الطلاب عن بالغ سعادتهم بتلك الزيارة، مؤكدين أن إجراء المقابلات الشخصية مع الشركات الكبري تعطى خبرة كبيرة في إجراء المقابلات، وتتيح فرص للتدريب والتعيين.



طلاب الكلية المصرية الصينية بجامعة القناة (1)



طلاب الكلية المصرية الصينية بجامعة القناة (2)



طلاب الكلية المصرية الصينية بجامعة القناة (3)



طلاب الكلية المصرية الصينية بجامعة القناة (4)



طلاب الكلية المصرية الصينية بجامعة القناة (5)



