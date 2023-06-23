رئيسة البرلمان الاوروبى :" لا ينبغى ترك أى رجل أو امرأة أو طفل يموتون فى البحر "

فاطمة شوقى

قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، بعد لقائها مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلونى إنه "لا ينبغي ترك أي رجل أو امرأة أو طفل يموتون في البحر"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأضافت ميتسولا ، في تصريح لنشرة أخبار القناة العامة الأولى (Tg1) في إيطاليا، بعد لقاء جمعها أمس في روما برئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني “"ولا يجب ترك أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مواجهة التدفقات بمفردها، مشددة على أن التضامن في صميم سياستنا للهجرة.

وأشارت رئيسة الجهاز التشريعي الأوروبي إلى أن وزراء الداخلية الأوروبيين توصلوا في 18 يونيو إلى "حل وسط بشأن الهجرة واللجوء".

وقالت "نحن مستعدون لسياسة عادلة بملف الهجرة و”حازمة بشأن المتاجرين بالبشر الذين يستغلون الأشخاص الأكثر ضعفًا.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد حثتا على اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع المزيد من حوادث الموت في عرض البحر، وذلك بعد حادث غرق قارب قبالة ساحل اليونان في 14 الجاري، وصف بالأسوأ منذ سنوات عديدة. وأسفر الحادث عن مقتل العشرات وبقي مئات في عداد المفقودين، حسب شهادات ناجين.