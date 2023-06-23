جامعة طنطا تفتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية العلوم 4 يوليو المقبل

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية العلوم للأساتذة العاملين بالكلية اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 يوليو2023 حتى يوم الاثنين 10 يوليو 2023.



وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني للترشيح تم تخصيص يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 ‏لمراجعة الملفات وإعلان القائمة المبدئية، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون يومي الأربعاء 12 يوليو 2023و الخميس 13 يوليو2023، ويتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأحد 16 يوليو 2023 ، في حين يتم فحص ملفات المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الثلاثاء 18يوليو 2023.



ويبدأ استلام الملفات وتلقى الطعون من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثالثة عصراً فى التواريخ المبينه أعلاه.



على أن يقدم من يرغب فى الترشح



عدد (5) ملفات ( أصل + 4 نسخ ) على أن يرفق مع كل ملف فلاشة بها نسخة (pdf ) من الملف الاصلى ويحتوى كل ملف على الاتى:



1. طلب الترشح.



2. بيان حالة رسمي معتمد من الجامعة .



3. السيرة الذاتية على مسئولية المتقدم.



4. كافة المستندات المؤيدة لمؤهلات ونشاط المتقدم العلمى والادارى الموضح فى السيرة الذاتية بما فى ذلك المناصب التى تولاها، والجوائز التى حصل عليها، والابحاث والدراسات التى اعدها او شارك فيها.



5. خطة العمل الخاصة بالمرشح مبينًا بها أوجه التطوير وطرق الاصلاح ومقترحات التنمية والتطوير.



شروط التقدم: طبقاً للقرار الوزارى رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022م



يشترط فى المتقدم للترشح:



1- أن يكون المتقدم للترشح أستاذًا عاملاً بالكلية وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنة على الأقل فى تاريخ التقدم للترشح للعمادة .



2- ألأ يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.



3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اعتباره ( إقرار) .



4- ألا يكون المرشح قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.



5- ألا يكون المرشح متولياً أى منصب حزبى وقت التقدم للترشح وطيله مدة توليه المنصب( إقرار) .



6- ضرورة حضور المرشح الدورة التدريبية للتأهيل لشغل الوظيفة ( شهادة اجتيازه الدورة ).



تقديم الاوراق:



تقدم الاوراق المطلوبة خلال الفترة المحددة لسكرتارية اللجنة بمكتب رئيس الجامعة ورئيس اللجنة حيث يؤشر على ملف التقدم بما يفيد ساعة وتاريخ التقدم .











