تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، وتم تداول 11 آلف طن بضائع عامة ومتنوعة، و771 شاحنة شاحنة و 388 سيارة.
وشملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع ، 436 شاحنة و 369 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 335 شاحنة و 19 سيارة.
استقبل ميناء سفاجا اليوم الجمعة، 4 سفن وهى القاهرة ، الحرية ، امل وبوسيدون أكسبريس، وتغادر العبارة القاهرة، فيما غادر الميناء بالأمس أربع سفن وهى Viet thuan ، الحرية ، امل وبوسيدون أكسبريس.
كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و 325 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا، بريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 400 راكب بموانيها.
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