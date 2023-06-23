النظام الغذائي لسكري الحمل.. خليكى في الأطعمة الصحية وتجنبى المقليات

كتبت ميرفت رشاد

بمجرد أن تبدأ المرأة رحلة الحمل ، تحتاج إلى مراقبة الأطعمة التي تتناولها أثناء هذه الفترة، خاصة إذا كنتِ مصابة بسكري الحمل، وإليك خطة النظام الغذائي لداء سكري الحمل من أجل حمل صحي، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

ما هو سكري الحمل؟



تحتاج الأمهات المنتظرات إلى الانتباه لأن هذا شكل من أشكال مرض السكري يحدث أثناء الحمل ، عادةً في الأسبوع الرابع والعشرين إلى الثامن والعشرين، أنه يتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم ، نتيجة مقاومة الأنسولين التي تطورت أثناء الحمل، يمكن أن تؤدي عوامل مثل الاختلالات الهرمونية والاستعداد الوراثي والوزن الزائد إلى الإصابة بسكري الحمل ، تبين أن النساء المصابات بسكري الحمل أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات مثل الولادة القيصرية وتطور مستويات السكر في الدم عند الطفل أو اليرقان.

الأطعمة التي يمكن أن تأكلها النساء المصابات بسكري الحمل:



1. الأطعمة الغنية بالألياف



الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضراوات مصادر ممتازة للألياف الغذائية، تساعد هذه الأطعمة على تنظيم مستويات السكر في الدم ، وتعزيز الشبع ، والحفاظ على مستويات طاقة ثابتة طوال اليوم.

2. البروتينات الخالية من الدهون



توفر الأطعمة مثل الدجاج والأسماك والبقوليات العناصر الغذائية الأساسية مع تقليل الدهون غير الصحية، تساعد البروتينات في استقرار مستويات السكر في الدم وهي ضرورية لنمو الطفل وتطوره.

3. الدهون الصحية



الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون كلها أمثلة على الدهون الصحية التي تدعم الصحة العامة وتساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم، هذه الدهون تعزز الشعور بالامتلاء ، وتحسن حساسية الأنسولين ، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

4. منتجات الألبان قليلة الدسم



يحتوي الحليب الخالي من الدسم والزبادي قليل الدسم والجبن على الكالسيوم والبروتين وفيتامين د ، وهي ضرورية لصحة عظام الأم وتساهم في نمو الطفل.

5. الخضراوات غير النشوية



يحتوي البروكلي والسبانخ والقرنبيط والفلفل على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الأساسية هذه الخضروات مثالية للحفاظ على نظام غذائي متوازن وإدارة مستويات السكر في الدم بشكل فعال.

تجنبي هذه الأطعمة من أجل حمل صحي



إذا كنتِ تعانين من سكري الحمل ، فيجب استبعاد المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة من نظامك الغذائي، جميعها تحتوي على نسبة عالية من السكر ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم وتوفر سعرات حرارية فارغة. يجب عليك أيضًا التوقف عن تناول الأطعمة التالية:

1. الكربوهيدرات المكررة



يجب الحد من الخبز الأبيض والحبوب السكرية والمعجنات والوجبات الخفيفة المصنعة أو تجنبها تمامًا. يمكن أن تسبب هذه الأطعمة زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم ولا تقدم أي قيمة غذائية.

2. الدهون المتحولة والدهون المشبعة



الأطعمة المقلية واللحوم الدهنية ومنتجات الألبان عالية الدسم يمكن أن تزيد من مخاطر مقاومة الأنسولين وأمراض القلب.

3. الإفراط في الملح



حاولى الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم مثل الحساء المعلب واللحوم المصنعة والوجبات السريعة، يمكن أن تساهم هذه الأطعمة في احتباس الماء وزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.