اليوم السابع
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المركز التكنولوجى بالمنيا يخصص سيارة متنقلة لمدة شهر بحى غرب لخدمة المواطنين

الجمعة، 23 يونيو 2023 09:02 م
المركز التكنولوجى بالمنيا يخصص سيارة متنقلة لمدة شهر بحى غرب لخدمة المواطنين سيارة متنقلة للمركز التكنولوجى
المنيا- حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على أهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظة فى تقديم الخدمات المميكنة للمواطنين بأسرع وقت ممكن و بأعلى معايير الجودة، مشيرا ً إلى ضرورة مواكبة التحول الرقمى وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمنظومة العمل والتيسير على المواطنين.

من جانبه، أعلن اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا أن المركز التكنولوجى بالمنيا يقدم خدمة متميزة للمواطنين يراعى فيها السرعة فى استخراج التراخيص وتقليل الإجراءات و إنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين فى سهولة ويسر.

جاء ذلك عقب تفقده للمركز التكنولوجى، لافتاً ً إلى انه تم الدفع بسيارة متنقلة للمركز التكنولوجى كمنفذ خدمات إلكترونية متنقلة تم توجيهه إلى حى غرب المدينة لمدة شهر تنتهى 22 يوليو القادم، للتيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات الحكومية لهم وسرعة إنهاء إجراءات التصالح واستخراج رخص المبانى والهدم لتوفير الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات وتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة.

 


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