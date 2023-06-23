اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 يونيو 2023 08:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مد خط مياه بطول 2 كم لخدمة قرى العدوة شمال المنيا.. صور

الجمعة، 23 يونيو 2023 07:23 م
مد خط مياه بطول 2 كم لخدمة قرى العدوة شمال المنيا.. صور مد خط مياه لخدمة قرى العدوة
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على عدم التقاعس أو التهاون بأى شكل من الأشكال فيما يخص الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين فى أى قطاع من القطاعات وخاصة القطاعات الخدمية ذات الصلة المباشرة بمصالح المواطنين ومتطلباتهم اليومية.

وفى استجابة سريعة قامت شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالمنيا بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بمد خط تدعيم 8 بوصة بطول 2 كيلو متر تقريبا لتدعيم قرى المركز، وذلك تلبية لمطالب أهالى قريتى سلاقوس وصفانية وإزالة أسباب شكوى ضعف المياه المتكررة من أهالى تلك القرى.
 
 
مد خط مياه لخدمة قرى العدوة (1)
مد خط مياه لخدمة قرى العدوة (1)

مد خط مياه لخدمة قرى العدوة (2)
مد خط مياه لخدمة قرى العدوة (2)

مد خط مياه لخدمة قرى العدوة (3)
مد خط مياه لخدمة قرى العدوة (3)

مد خط مياه لخدمة قرى العدوة (4)
مد خط مياه لخدمة قرى العدوة (4)

مد خط مياه لخدمة قرى العدوة (5)
مد خط مياه لخدمة قرى العدوة (5)
 
 

العدوة

شركة المياه

مد خط مياه

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة