الرئيس السيسي: علينا التحرك بأفكار تقربنا من حل الأزمات في أفريقيا

كتب محمد شعلان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان موجودا في باريس خلال قمة المناخ في عام 2015 وفي هذا التوقيت طرح، وكان في قوة دفع كبيرة في مؤتمر المناخ وخصص وقتها 100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة مساهمة منها وسيتم تكرار الرقم سنويا لصالح تغيرات المناخ، مؤكدا أن هذا أمر جيد.

وتساءل الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية بقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، "لا أقصد الإساءة ولكن اللي هسأله يا ترى لو كنا نفذنا خطة الـ100 مليار لمدة السبع سنين لمواجهة تغير المناخ النتائج في هذا الأمر كانت هتبقى ايه؟"، موجها كلامه للحضور: "أنتم قادة رأي وفكر.. ولكن أتصور أن الفرق كبير جدا بين الخطة وبين تنفيذها لأن ساعات رغم كل العلم اللي وصلنا له كبشر ساعات نجد نتائج التنفيذ أكثر أو ساعة أقل".

وتابع: "وقتها توليت رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عامين وكل زملائي القادة الأفارقة كانوا معايا ورحنا اليابان والصين والهند وروسيا وانجلترا من أجل التعاون الاقتصادي بين القارة بظروفها الصعبة وبين الدول المتقدمة والصناعية الكبيرة، ودائما كنا بنتكلم وكل زملاؤنا كان في استعداد كبير للتعاون والحقيقة النتائج التي تحققت خلال هذه المدة وحتى الآن في جزأين في جزء مرتبط بالدول المتقدمة وفي جزء مرتبط بنا أننا علينا التحرك بفعالية وأفكار تحقق لنا النفاذ لتحقيق أهدافنا".

واستكمل: "ومثلا في قمة المناخ العام الماضي أطلقنا منصة اسمها نوفي وحصلنا على تمويل لـ10 جيجا يمكنا إننا في 2030 يكون عندنا 42% من خليط الطاقة، اذا العمل مش بس نلقي اللوم على الدول المتقدمة واحنا كدول أخرى ميبقاش عندنا أفكار نحاول نقترب بها ونحل بها الأزمات".

واستطرد: "نفس الكلام لما جينا نخش برنامج أكبر مشروع القطار الكهربائي في إطار التنمية المستدامة ومجابهة المناخ من خلال استخدام نظم نقل حديثة بعيدة عن تلوث المناخ وكان في دعم قدم لينا، وحصل تمويل لنا لمخاطرالائتمان بقرض ضخم وعايز أقول في هذه النقطة الشراكة والتعاون هو عمل متحرك بين الكل الدول المتقدمة والدولة النامية اللي بتسعى للنمو والتقدم".