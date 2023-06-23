الدقهلية تستعد لعيد الأضحى بـ24 مجزرا مجانيا لاستقبال أضاحى المواطنين

الدقهلية - محمد الحبشى

استعدادات مكثفة تشهدها المجازر بنطاق محافظة الدقهلية ، تزامنا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وتوجيهات الدولة المصرية، بفتح المجازر مجانًا أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى.

وتضم محافظ الدقهلية 24 مجزرًا ونقطة ذبح بجميع المدن التابعة، وهم مجزر المنصورة الرئيسي بميت الكرماء، ومجزرين بشربين، ومجزر بلقاس، وميت غمر، ودماص، وأتميدة، والسنبلاوين، وأجا، وطنامل، ومنية النصر، والمنزلة.

كما تضم المحافظة مجزر المطرية، وميت سلسيل، والجمالية، وميت العامل بأجا، وجمصة، ودكرنس، والكردي، وبني عبيد، ونبروه، وتمي الأمديد.

ومن المقرر أن تفتح المجازر أبوابها أمام المواطنين من السادسة صباحًا، ويستمر العمل مع انتهاء أعمال الذبح، وذلك تحت إشراف فريق طبي متكامل، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على الذبيحة قبل دخولها المجزر، ثم بعد ذبحها وختمها بالختم المخصص.

وكثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، من أعمال أعمال لجان المرور والمتابعة على جميع المجازر بنطاق المحافظة، والتنسيق مع كافة الوحدات المحلية لتوفير احتياجات المجازر من المواد المستخدمة في ختم اللحوم، وصيانة الأختام بجميع المجازر، وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وانتظامه خلال عيد الأضحى المبارك.

كما تم رفع حالة الطوارئ ومنع الإجازات والراحات للأطباء البيطرين والمعاونين حتى انتهاء إجازة العيد، وتوزيعهم على المجازر وأسواق الماشية، للتأكد من سلامة أضاحي العيد وتوقيع الكشف الطبي عليهم.