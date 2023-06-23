اليوم السابع
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الداخلية تعلن زيادة منافذ كلنا واحد بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. فيديو

الجمعة، 23 يونيو 2023 05:23 م
الداخلية تعلن زيادة منافذ كلنا واحد بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. فيديو الداخلية تعلن زيادة منافذ كلنا واحد بمناسبة ذكرى 30 يونيو
كتب محمود عبد الراضي

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أعلنت وزارة الداخلية عن زيادة أعداد السلاسل التجارية والمطاعم المشاركة فى فعالية ٣٠ يونيو وذلك فى إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية حيث بلغ مجموع الكيانات الصناعية وسلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالي (١٥٧٧) محلا.
 
واستمراراً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
 
 
وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، أعلنت وزارة الداخلية، انضمام عدد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم لفعالية يوم 30/6/2023 التى تطلقها وزارة الداخلية ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبخصومات خاصة احتفالاً بتلك المناسبة ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية حتى الآن عدد 57 مول تجارى وكذا (44 سلسلة محل حلويات بإجمالى 349 فرع – 104 سلسلة مطاعم وكافيهات بإجمالى 629 فرع – 53 كيان صناعى بإجمالى 599 فرع.. وذلك بإجمالى 1577 فرع بالإضافة إلى 36 منفذا من منافذ مصر للبترول.
 
وستشهد المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية العديد من المظاهر الاحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة فى الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
 
هذا إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة (كلنا واحد) والتى سبق إطلاقها لمدة شهرين إضافياً بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. والتى تم زيادة عدد فروع السلاسل بها لتصل إلى (1364) فرع على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد (1026) منفذا ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.
 
وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

 


كلنا واحد

الداخلية

مبادرة كلنا واحد



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