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أطفال أسوان يستقبلون اليوتيوبر نويل روبنسون برقصة جديدة.. فيديو

الجمعة، 23 يونيو 2023 10:54 م
أطفال أسوان يستقبلون اليوتيوبر نويل روبنسون برقصة جديدة.. فيديو نويل روبنسون
كتب آسر أحمد

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حرص اليوتوبير الشهير نويل روبنسون على التقاط مقطع فيديو مع الأطفال في محافظة أسوان لحظة وصوله للمحافظة اليوم، في إطار جولته التي تشمل عددا من المناطق السياحية في مصر، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام مقطع الفيديو الذى يؤدي فيه رقصته الشهيرة مع عدد كبير من الأطفال على ضفاف نهر النيل، ليعلن عن وصوله للمحافظة على طريقته الخاصة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Noel Robinson (@noelgoescrazy)

ووصل إلى اسوان اليوم، الجمعة، التيك توكر الشهير الألمانى نويل روبنسون، فى جولة سياحية لعدد من المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.

وشهد وصول نويل روبنسون لمطار أسوان الدولى استقبالا حافلا بالتيك توكر الشهير، وسط تصفيق حار والتقاط للصور التذكارية من المعجبين.
 
ويزور الألمانى "روبنسون" عددا من المناطق السياحية والأثرية بمدينة أسوان، بهدف تنشيط السياحة والتقاط عدد من الفيديوهات التذكارية على طريقته الخاصة التى اشتهر بها وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى.

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