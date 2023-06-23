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التيك توكر الشهير "نويل روبنسون" يصل أسوان فى جولة سياحية.. صور

الجمعة، 23 يونيو 2023 06:48 م
التيك توكر الشهير "نويل روبنسون" يصل أسوان فى جولة سياحية.. صور صحفى اليوم السابع مع التيك توكر نويل روبنسون
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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وصل إلى مدينة أسوان، اليوم، الجمعة، التيك توكر الشهير الألمانى نويل روبنسون، فى جولة سياحية لعدد من المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.
 
وشهد وصول "نويل روبنسون" لمطار أسوان الدولى، استقبال حافل بالتيك توكر الشهير، وسط تصفيق حار والتقاط للصور التذكارية من المعجبين.
 
ويزور الألمانى "روبنسون" عددا من المناطق السياحية والأثرية بمدينة أسوان، بهدف تنشيط السياحة والتقاط عدد من الفيديوهات التذكارية على طريقته الخاصة التى اشتهر بها وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى.
 
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التيك توكر نويل روبنسون يصل أسوان
 

Screenshot_٢٠٢٣٠٦٢٣-١٨١٥٢٩_Instagram
التيك توكر نويل روبنسون يصل أسوان
 
صحفى اليوم السابع مع التيك توكر نويل روبنسون
صحفى اليوم السابع مع التيك توكر نويل روبنسون

 


اسوان

نويل روبنسون

التيك توكر نويل روبنسون

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