5 فواكه منخفضة الكربوهيدرات يمكن إضافتها لنظام كيتو الغذائى

كتبت ميرفت رشاد

اكتسب النظام الغذائى الكيتونى، أو المعروف باسم حمية كيتو ، شعبية هائلة لفقدان الوزن، باعتباره نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات وعالى الدهون، فإنه يركز على تقليل تناول الكربوهيدرات لتحقيق حالة الكيتونية، أى عندما يحرق الجسم الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الجلوكوز، فى حين أن العديد من الفواكه تعتبر صحية بشكل عام، إلا أن بعضها قد يحتوى على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات، ما يجعلها أقل ملاءمة لنظام كيتو الغذائي، وفى هذا التقرير قائمة الفواكه الآمنة للأكل عند اتباع نظام كيتو الغذائى، وفقا لما نشره موقع " healthshots".





قائمة الفواكه الآمنة خلال اتباع نظام كيتو 1. التوت والفراولة الفراولة والتوت الأزرق خيارات ممتازة لنظام كيتو الغذائي، إنها منخفضة نسبيًا في الكربوهيدرات وغنية بالألياف، ما يجعلها خيارًا رائعًا لإرضاء أسنانك الحلوة دون إفساد الحالة الكيتونية.



2. الأفوكادو من الناحية الفنية ، يعتبر الأفوكادو فاكهة منخفضة الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية، حيث إنها مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية ، بما في ذلك البوتاسيوم والألياف والفيتامينات C و K ، مما يجعلها إضافة مثالية لأي خطة لوجبات الكيتو.



3. الطماطم الطماطم منخفضة الكربوهيدرات ويمكن الاستمتاع بها باعتدال في نظام كيتو الغذائي، فهى مصدر جيد للليكوبين وفيتامين ج ومضادات الأكسدة المفيدة الأخرى.



4. الليمون هذه الفاكهة الحمضية تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، ويمكن أن تضيف نكهة منعشة إلى أطباقك ومشروباتك، كما أنها غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة ، مما يجعلها خيارًا رائعًا لنظام كيتو الغذائي.