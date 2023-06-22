محافظ شمال سيناء: أرض الفيروز على خريطة التنمية بتنوع مصادر الربط بين الموانئ

شمال سيناء - محمد حسين

أكد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أنه تم وضع سيناء على خريطة التنمية الحقيقية بتنوع مصادر الربط بين الموانئ المصرية وأماكن الإنتاج ومحور خط سكة حديد العريش- طابا والفردان- بئرالعبد - العريش مرورًا بمنطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء سيجعل من شمال سيناء مركز للتنمية وسيجنى ثماره كل المصريين والأجيال القادمة.

وقال محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية، إنه خلال زيارة الفريق كامل الوزير وزير النقل للمحافظة تم مناقشة سبل ربط مطار العريش مع الميناء بخطوط السكك الحديدية لتتكامل منظومة النقل وتتيح خيارات أوسع للاستثمار.

وأضاف أنه سيتم صرف مبلغ 400 ألف جنيه للأسر الأولى بالرعاية مقدمة من البنك الزراعى المصرى عبارة عن كوبونات بمبلغ 250 جنية لكل بون يتم صرفه منتجات غذائية من أفرع شركة تجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، كما سيقوم جهاز المشروعات بتوزيع سيارات مبردة لتغطية مراكز المحافظة وبيع اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة للمواطنين .

وأشار إلى أن هناك اجتماع بداية الأسبوع القادم للوقوف على استعدادات الجهات المختلفة لعيد الأضحى المبارك، وسيتم فتح المجزر بالمنطقة الصناعية بالمساعيد مجانا طوال فترة العيد للمواطنين، وناشد المواطنين بالحفاظ على نظافة المدن والقرى طوال فترة العيد، وعدم إلقاء المخلفات فى الطرقات حفاظا على صحتهم ونظافة المدينة.

وتابع أن هناك دراسة لنقل موقف سيارات المحافظات لمنطقة بوابة المطار لتسهيل دخول وخروج المسافرين من المحافظة والربط مع الطرق المؤدية للشيخ زويد ورفح.

وقال محافظ شمال سيناء، اعتذر عن تأخر الانجاز بالمحور الساحلى فى المنطقة حتي الخلفاء الراشدين بسبب نقص في مادة البيتومين وهناك أولويات فى خطة العمل تشمل توفير البيتومين للمشروعات القومية العملاقه للانتهاء منها وسيتم تخصيص سيارتين نقل بصورة مؤقتة للمحافظة يوميا للانتهاء من رصف بعض المناطق وستستمر عمليات إزالة التعديات على الشوارع بمدينة العريش، وكذلك تواصل لعمليات إزالة مخالفات المبانى طبقا لقرار مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه سيتم إعادة توزيع خطوط سير السيارات داخل مدينة العريش بما يتناسب مع الكثافة السكانية وهذا مايتم سنويا خاصة بعد الإنتهاء من رصف محور أسيوط وسيتم خلال المرحلة القادمة ربط طريق الخزان بالطريق الدائري الجديد ليسهل حركة الدخول والخروج من المدينة وسيتم النظر فى رصف الطريق الرابط بين منطقة ابنى بيتك الزهور بمنطقة حى الزهور وتم توجية جزء من عمليات الرصف لرصف بعض الطرق بابنى بيتك الجولف.