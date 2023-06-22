محافظ دمياط تستقبل رئيس الهيئة العامة للإسعاف لبحث عدد من ملفات التعاون

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بمكتبها اليوم الخميس، الدكتور عمرو رشيد رئيس الهيئة العامة للإسعاف، ووفد الهيئة، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة اليوم، وتناول اللقاء الذى حضره الدكتور هيثم المشد رئيس فرع هيئة الإسعاف بدمياط، بحث عدد من ملفات التعاون وكذلك خطة ربط غرفتى عمليات المحافظة والهيئة لتعزيز الخدمات العاجلة للإسعاف.

كما اطلعت "المحافظ" على خطة الهيئة لتطوير المبانى الإقليمية التابعة لها وتطوير المنظومة بالكامل وناقشت آلية دعم فرع الهيئة بدمياط بالكوادر البشرية وتغطية مناطق بخدمات الإسعاف.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، اهتمام المحافظة الكامل بتلك المنظومة باعتبارها خط الدفاع الأول للحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدة أيضًا حرصها على تقديم الدعم اللازم لتلك المنظومة، كما أشادت بما شهدته منظومة الإسعاف من تطوير خلال الفترة الماضية.

وفى ختام اللقاء، تسلمت "المحافظ " درع الهيئة قدمه الدكتور عمرو رشيد، وذلك تقديرًا لدعمها وتعاونها المتواصل مع الهيئة، وجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية بكافة القطاعات.